Evade dai domiciliari, i carabinieri lo beccano a passeggio in via Novelli (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato per evasione il 51enne Vincenzo Giuseppe Longo, già ai domiciliari per reati contro il patrimonio. Ieri pomeriggio i militari, durante i controlli di routine, non lo avevano trovato in casa. Lo hanno rintracciato dopo qualche ora mentre a piedi percorreva la via Pietro Novelli a Catania.