Altavilla Milicia, ruspe in spiaggia

Al via le demolizioni di 13 immobili abusivi costruiti sulla battigia e con scarichi illegali in mare

PALERMO – Sono iniziate le demolizioni di 13 immobili abusivi ad Altavilla Milicia, comune in provincia di Palermo, costruiti tutti sulla battigia e, buona parte, con scarichi abusivi in mare. Le ruspe hanno iniziato questa mattina le opere che consentiranno di liberare un tratto di spiaggia che tornerà fruibile per turisti e residenti.

“Un’azione di legalità vera – dice il sindaco Pino Virga -. Saranno demoliti i primi 13 immobili che già sono stati acquisiti al patrimonio comunale. La nostra azione proseguirà sia nella zona ovest, verso il torrente Milicia a confine con Casteldaccia, sia verso est. Nel mio programma è previsto un ampio piano di riqualificazione del territorio che possa mettere a reddito la splendida costa distrutta negli anni dalle costruzioni abusive. E’ pronto un piano che, liberando la battigia, farà tornare a vivere il nostro mare”.