‘Vi sfregio con l’acido’: stop al catanese che perseguitava la ex e la madre

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato di 30 anni per atti persecutori e violazione di domicilio. La fine del fidanzamento – durato circa due anni -, avvenuta per le condotte violente del giovane nei confronti di una donna di vent’anni più grande di cui si era perdutamente innamorato, aveva generato una tale rabbia sfociata in pedinamenti, appostamenti sotto casa, minacce telefoniche, estese anche all’anziana madre della ex, responsabile secondo lui di aver determinato la fine del rapporto sentimentale.

Arrestato, condannato e posto ai domiciliari dopo le denunce, è più volte evaso, mantenendo un atteggiamento oltremodo pericoloso per l’incolumità delle due poverette, fatto da frasi minacciose gridate a squarciagola sotto casa, come “E non finisce qua, ve la faccio vedere io a te a tua madre”, “Vi ammazzo tutte e due, e vi ****** in testa”, per poi aggiungere che le avrebbe sfregiate con l’acido se avessero messo piede fuori casa.

Fino al 2 maggio scorso quando, violando nuovamente i vincoli restrittivi, si è ripresentato sotto casa delle donne con una spranga di ferro, ne ha violato il domicilio introducendosi nella palazzina, staccando il contatore dell’energia elettrica e salendo fino all’abitazione per tentare di sfondare la porta a spallate.

Fermato in tempo dai militari, era stato ricollocato ai domiciliari fino a ieri, quando il gip del tribunale di Catania ne ha ordinato la cattura e il trasferimento nel carcere di Piazza Lanza.