Incidente tra via Lago di Nicito e via Ughetti: il 24enne cingalese era a bordo di uno scooter che si è schiantato su un furgone

CATANIA – Un cingalese di 24 anni è morto a Catania in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di stamane all’incrocio tra via Lago di Nicito e via Ughetti.

Chintana Madabawitage viaggiava in sella a uno scooter che è andato a scontrarsi con un furgone. E’ morto sul colpo.