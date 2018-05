L’incidente in piazza Carmine

RAGUSA – E’ morto stamattina in ospedale a Ragusa Aldo Agosta, di Scicli, che era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto giovedì scorso in piazza Carmine. L’uomo era a bordo di uno scooter quando è stato investito da un camion in manovra. Lo scooter viaggiava dietro il mezzo pesante.