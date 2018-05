Al via la seconda fase del progetto scolastico Ambientiamoci

PRIOLO GARGALLO (Sr) – Secondo step per il progetto AMBIENTIAMOCI, ideato dal Cipa – Consorzio Industriale Protezione Ambiente – di Priolo Gargallo, e rivolto alle scuole del siracusano, in particolare a quelle che ricadono nell’aria del petrolchimico. Sensibilizzare alle tematiche ambientali, incidere sulle abitudini di ciascuno per innescare un circolo virtuoso, informare, a dispetto di una diffusa disinformazione.

Questo l’obiettivo del progetto che nella sua prima fase si è svolto nelle scuole che hanno aderito all’iniziativa, e dove gli esperti del Cipa hanno incontrato i ragazzi, a cui hanno illustrato l’attività del Consorzio, volta al monitoraggio costante degli inquinanti atmosferici. Attraverso esempi pratici, video, ed esperimenti diretti, l’attenzione degli studenti è stata orientata verso le problematiche più importanti che riguardano l’ambiente in cui viviamo, e sensibilizzati al comportamento individuale, a partire da piccoli gesti quotidiani che determinano però un impatto ambientale.

“Un contagio positivo di sane abitudini, questo è il modo più efficace per invertire la tendenza e contribuire a rendere migliore l’aria che respiriamo, il mare in cui nuotiamo, il cibo di cui ci nutriamo”, dice il presidente del Consorzio, Salvatore Sciacca, che aggiunge, “i giovani sono il nostro principale target di riferimento, perché l’educazione al rispetto, e la formazione di una coscienza civica comincia da piccoli. E spesso – aggiunge – sono i più giovani a educare gli adulti”.

E proprio gli studenti delle medie sono ancora i protagonisti della nuova fase di Ambientiamoci: circa 60 ragazzi del XII I.C. Brancati, di Belvedere, Todaro e Corbino, di Augusta si sono cimentati nell’elaborazione di disegni e dipinti ispirati all’ambiente: da questi lavori il Cipa ha realizzato pannelli di rivestimento per le centraline di monitoraggio degli agenti inquinanti di Siracusa, Augusta e Melilli.

“Togliere grigio alla strada e dare colore, catturando l’attenzione di chi passa: anche questo è un modo per diffondere una campagna del buonsenso, una comunicazione positiva che può almeno un momento suscitare degli interrogativi, e col tempo, attraverso questa e altre manifestazioni, radicare l’importanza della prevenzione e garantire gli standard di vivibilità per la popolazione residente, aggiunge Sciacca.

Con i pullman messi a disposizione dal Cipa, domani i piccoli dell’istituto Brancati, accompagnati dai docenti, verranno trasferiti ai siti delle stazioni, quindi un passaggio dal Cipa dove si svolgerà una cerimonia di premiazione. Giovedì si replica con la Todaro e la Corbino.