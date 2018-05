In Sicilia c’è un solo Fragola

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – L’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea è stato scelto da Lorenzo Fragola come unica sede siciliana del suo nuovo tour.

L’artista ha annunciato sui social le prime date e sarà a Zafferana il 5 agosto, all’interno Festival Etna in Scena. Presenterà dal vivo il nuovo album, “Bengala”, pubblicato a due anni di distanza da “Zero Gravity”. “Dopo ‘X Factor’, due edizioni di Sanremo e due album realizzati molto velocemente – ha commentato – avevo bisogno di ritrovarmi, con i miei tempi. Non quelli dettati da discografici o tour manager che avrebbero continuato volentieri anche solo a cavalcare la notorietà che mi aveva dato ‘X Factor’. Avevo bisogno di fare lunghe sessioni di scrittura e di vivere fuori dal personaggio televisivo, in cui avevo sempre maggiore difficoltà a riconoscermi”.

“Bengala è il razzo di segnalazione per il soccorso in mare – afferma Lorenzo -. Ho scelto di chiamare così quest’album per segnalare una posizione, che spero possa essere chiara e visibile a tutti dopo l’ascolto. Bengala indica un punto, non un arrivo. Il punto di un lavoro che proseguirà ancora in questo viaggio con la musica che ho la fortuna di poter fare ogni giorno”.

Registrato tra Amsterdam, Catania, Roma, Milano e Como, “Bengala” è lo specchio di come è oggi Lorenzo Fragola, che dell’album ha curato ogni singolo aspetto. Una sfida che l’ha portato a compiere scelte importanti come la decisione di tenere per se stesso, per la prima volta, il coordinamento generale dell’intero progetto (dalla scrittura di ogni brano alla scelta di ogni aspetto sonoro, fino alla finalizzazione del lavoro, calandosi anche nelle vesti di produttore).

I biglietti per il concerto in programma a Zafferana sono disponibili su Ticketone e nel circuito di prevendite abituali del circuito Box Office. Sono disponibili tre tipologie di biglietto e di posto: la poltronissima numerata a € 34,50, la poltrona numerata a € 28,75 e il posto unico non numerato a € 23,00. Infoline: 0957167186.