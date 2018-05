Due ponti per il Tondo Gioeni: sui social la guerra tra Bianco e Pogliese

CATANIA – “Ho ricevuto questo pezzo. È un divertente esercizio di humor catanese. Per di più su una vicenda spinosa come quella del Tondo Gioeni. Bravo Archimede Liscìa!”. Continua attraverso i social la guerra catanese tra Enzo Bianco e Salvo Pogliese, candidati alla poltrona di sindaco nelle amministrative del 10 giugno.

L’attuale primo cittadino pubblica sul suo profilo Facebook una presa in giro al rivale, pure lui piuttosto attivo on line. “Leggetelo anche voi, vi strapperà un sorriso, come l’INCAUTA PROMESSA del mio avversario politico ne ha strappato uno ai suoi stessi sostenitori”, scrive Bianco.

L’intervento di “Archimede Liscìa”, evidentemente vicino all’attuale sindaco, comincia così: “‘Hanno abbattuto il ponte? E io ne ricostruisco due, anzi tre! E poi li colleghiamo a quello di Messina!’. Storia di Salvo, il candidato che vuol abbondare, come Totó “.

Questo il testo completo:

“Punto. Due punti. E un punto e virgola. Ma sì, fai vedere che abbondiamo: adbondandis, adbondandum!”. Totò invitava così Peppino a concludere la famosa lettera dei fratelli Capone, in un celebre film anni ‘60. E già immaginiamo che Salvo Pogliese abbia usato la stessa verve nell’annunciare la costruzione non di uno, ma di due ponti del Tondo Gioieni. ‘Facciamone due’, ha detto allegramente durante un dibattito a CittàInsieme, come se strade e ponti si realizzassero coi mattoncini della Lego. Insomma l’ha sparata grossa, dimenticandosi anche che l’abbattimento di tutti i ponti della circonvallazione (compreso quello del Tondo) fu deciso, finanziato, appaltato e pagato dalle giunte Scapagnini e Stancanelli. Tornando a Pogliese è facile supporre come i suoi baldi consulenti e amici, che altro non sono che gli ex assessori ed esperti delle giunte di Centrodestra, dall’ing. Guglielmo al mitico Tuccio D’Urso, abbiano gongolato davanti le promesse elettorali del loro candidato sindaco. “Ma perché non tre ponti, due rotatorie a quadifoglio e una monorotaia stile Simpson?”, pare abbiano ragionato nell’entourage del Centrodestra. Si vocifera poi che nel libro dei sogni di Pogliese ci siano nell’ordine i seguenti progetti: ricostruire il ponte di Ognina, che però arriverà fino a Messina collegandosi con quello dello Stretto; riportare l’acqua sotto gli archi della Marina; trasformare la pietra lavica in oro; riportare a Catania le mitiche ballerine brasiliane (o le figlie ormai) che ancora dobbiamo finire di pagare dall’epoca di Scapagnini; trasformare il Castello Ursino in un centro commerciale vintage (durante i 13 anni di amministrazione Centrodestra ne sono nati una decina nel nostro territorio); aprire a Palazzo della Cultura una mostra permanente di quadri falsi d’autore, non fermandosi solo ai finti quadri di Modigliani come fece l’allora assessora alla Cultura di Stancanelli; chiudere la villa Bellini al pubblico, darla in gestione ad imprenditori russi e trasformarla in un campo da golf 18 buche; individuare qualche altro/a Patrono/a della città e istituire nuove feste patronali; istallare un camion dei panini e un chiosco sotto la fontana dell’Elefante in Piazza Duomo ed aggiungere nel logo della città l’Elefante che sorseggia un selz, limone e sale. Ma sì, Salvo, fai vedere che abbondiamo: adbondandis, adbondandum!”