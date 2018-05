Barba, capelli o cocaina?

Catania: la droga era nascosta tra i profumi, in manette il parrucchiere di via Caduti del lavoro

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 43enne parrucchiere Renato Dario Gravagna per detenzione finalizzata allo spaccio di droga. Facendo irruzione nel salone da barba di via Caduti del lavoro, gli uomini della Squadra “Lupi” sabato sera tra lo stupore dei clienti e dello stesso titolare hanno trovato 3 involucri in plastica trasparente termosaldati con all’interno della cocaina, nascosti all’interno di una confezione di eau de toilette su una delle mensole assieme ad altri profumi.

In un mobiletto sono poi saltati fuori 520 euro in banconote di diverso taglio, dei quali il titolare non è riuscito a giustificare il possesso. In un borsello sotto il sellino della sua bici, infine, c’era un contenitore in plastica cilindrico con 5 involucri pieni di cocaina.