Auto precipita: morti madre e figlio

SANTO STEFANO QUISQUINA (AGRIGENTO) – Una donna e suo figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina (Ag) a Lercara Friddi: l’auto guidata dalla donna è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna.

L’altra figlia della donna, di 7 anni, è stata invece tirata fuori dalle lamiere ed è stata trasferita, in elisoccorso, all’ospedale dei Bambini di Palermo. E’ in gravissime condizioni.

La donna stava accompagnando la figlia a scuola: oggi era il giorno della gita. Poi verosimilmente sarebbe andata a lasciare il bimbo più piccolo all’istituto dell’infanzia e, infine, avrebbe raggiunto il posto lavoro.

Ma lungo la statale 118, la “Corleonese Agrigentina” in contrada Conturberna, la Fiat Punto, all’improvviso, dopo aver strisciato contro il guard-rail che s’è staccato soltanto nella parte superiore, è uscita fuoristrada ed è precipitata dal cavalcavia. Un volo di oltre 20 metri. La donna, di Santo Stefano Quisquina (AG), e il figlio Angelo di 4 anni sono morti sul colpo.

La Procura della Repubblica di Sciacca (Ag), competente per territorio, ha aperto un fascicolo. Le cause dell’incidente non sono chiare. Forse l’auto procedeva a velocità sostenuta. Forse c’è stata una distrazione. O forse un malore improvviso della donna. Nessuna di queste ipotesi è stata, almeno per il momento, esclusa dai carabinieri.

I militari dell’Arma che si sono occupati dei rilievi tecnici di rito e che, adesso, stanno riferendo al sostituto procuratore di turno. Nelle prossime ore il magistrato dovrebbe disporre l’autopsia sulla salma della donna.