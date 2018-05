Attacchi a Mattarella: in Sicilia sit-in a sua difesa

Proliferano nell’isola le iniziative a firma Pd in molte province. Giuseppe Lupo partecipa in Piazza della Fonderia a Palermo

PALERMO – “In queste ore in numerose città della Sicilia si stanno moltiplicando sit-in ed iniziative in difesa della Costituzione e di solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta svolgendo un ineccepibile ruolo di garanzia a difesa della Carta Costituzionale e degli interessi degli italiani”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars, che alle 18,30 parteciperà al sit-in organizzato in Piazza della Fonderia a Palermo.

Anche altri parlamentari regionali del Pd, nei rispettivi territori, parteciperanno ad iniziative analoghe: fra loro Michele Catanzaro sarà ad una manifestazione a Sambuca di Sicilia; Baldo Gucciardi a Trapani; Giovanni Cafeo ad un sit-in di fronte il Monumento ai Caduti a Siracusa; Anthony Barbagallo e Luca Sammartino saranno ad un’iniziativa del partito all’hotel Excelsior a Catania; Franco De Domenico parteciperà ad una manifestazione a Messina.