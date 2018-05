Trapani fuori dai play off, scontri e arresti

TRAPANI – Dopo soli due giorni dall’incontro calcistico valido per i play off Trapani-Cosenza, gli investigatori della Digos hanno arrestato Salvatore Davide Cascio, 30 anni, per il lancio di oggetti contundenti durante gli scontri seguiti alla partita.

Conclusasi la partita di mercoledì sera con una pesante sconfitta per la squadra granata, un nutrito gruppo di tifosi trapanesi si era raggruppato nelle strade adiacenti allo stadio Provinciale, per contestare la squadra e il suo allenatore.

Malgrado i tentativi di dialogo e mediazione, i più aggressivi hanno dato vita a una vera e propria sassaiola nei confronti dei poliziotti contro i quali sono stati scagliati pesanti sassi e bottiglie.

Il personale della Digos, acquisite le videoriprese effettuate dal personale della Polizia Scientifica e le immagini dei tornelli della curva dei tifosi locali, sono riusciti a identificare Cascio mentre tirava oggetti contro gli agenti.

Cascio, inoltre, avrebbe avuto il ruolo di guida di un gruppetto di minori, oggetto di ulteriori indagini, aizzandoli a partecipare al lancio di materiale pericoloso. Proseguono le indagini della Digos volte all’identificazione degli altri tifosi che hanno partecipato alla sassaiola.