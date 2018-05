PALERMO – I vigili del fuoco hanno soccorso un giovane che è caduto nella scogliera nella zona di via Messina Marine a Palermo: era rimasto ferito non riusciva a muoversi. Sono intervenuti i pompieri anche da mare per localizzare il ferito e consegnarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla.