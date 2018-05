Etna Comics riparte dai 78.000 visitatori: “Ormai nessuno è come noi in Italia”

CATANIA – Prende virtualmente il via, con la tradizionale presentazione a Palazzo degli Elefanti, l’ottava edizione di Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto e della cultura pop, in programma a Catania dal 31 maggio al 3 giugno.

Quasi tutto pronto al centro fieristico “Le Ciminiere”, dove l’area espositiva sarà ancora più grande anche grazie al padiglione esterno di oltre 1.500 metri quadri, che accoglierà non solo gli editori dell’Area Games, ma anche la nuovissima Area Videogames Experience.

“Siamo nati come la prima fiera del fumetto del Sud Italia – ha detto il direttore Antonio Mannino, in conferenza con il sindaco Enzo Bianco -, adesso siamo diventati la prima manifestazione della cultura pop a livello nazionale. Abbiamo unito tutto ciò che fa tendenza culturale, dal gioco ai film anni 70, passando per i videogiochi e ovviamente dal fumetto. Abbiamo realizzato una kermesse che accontenta davvero tutti i gusti e tutte le fasce d’età. Anche il manifesto di questa edizione, firmato da Tanino Liberatore e dedicato a Eliodoro e il liotru, si lega strettamente alla tradizione della nostra città, che vogliamo continuare a esportare nel mondo”.

Comics, Games, Family, Videogames, Movie, Mostre, Youtube Alley, Japan & Cosplay, Palco, Altrimondi e Bodypainting sono le undici aree tematiche. Si riparte dalle 78.000 presenze dello scorso anno, con quattro giorni tra firme di grido dell’universo comics, storiche case editrici, eccellenze del mondo Japan, idoli del Tubo e del doppiaggio e un fitto programma di spettacoli sul palco.

“Stiamo lavorando per organizzare al meglio i servizi che permettano di evitare di arrivare a Le Ciminiere in macchina, favorendo l’utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto la metropolitana”, ha detto Bianco. Taglio del nastro giovedì prossimo alle 10.