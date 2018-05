Catania: bici gratis per chi prende il bus

CATANIA – Nuovo servizio di noleggio bici a Catania. Sessanta mezzi a due ruote (più dieci di riserva), gratuiti se si lascia l’auto nei parcheggi dell’Azienda municipale trasporti o se si compra il biglietto giornaliero del bus, oppure noleggiabili con una tariffa di due euro per mezza giornata.

Le bici si trovano nei parcheggi R1 e Borsellino (che consentono lo scambio sia con i bus e sia con le auto), proprio per servire il centro storico della città. Le biciclette trovano posto nelle rastrelliere, ancorate con le catene a chiave in dotazione. Per noleggiarle si dovrà compilare e firmare un modulo, fornire un documento d’identità che sarà fotocopiato prima di ricevere le chiavi. Alla riconsegna del mezzo si pagherà il noleggio e sarà rilasciata una ricevuta.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 20 (il termine di riconsegna è quello delle 19), con deroghe al sabato, specie per l’interscambio con la metropolitana, o in altre occasioni speciali. Il servizio BiCt riutilizza le biciclette acquistate dal Comune di Catania nel 2010 nell’ambito del piano “Scuola in bici” finanziato dal ministero dell’Ambiente. Un certo numero di scuole ha riconsegnato le biciclette e il Comune le ha affidate all’Amt per far partire questo servizio sperimentale di noleggio che potrà essere implementato.