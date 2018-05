Catanese ucciso in agguato in Costa Rica: “Dava fastidio a imprenditori locali”

GENOVA – Un imprenditore catanese di 36 anni, Salvatore Ponzo, è stato ucciso in Costa Rica nella zona di Los Yoses, Monte Local, poco lontano dall’ambasciata italiana. Il giovane, che per tanti anni ha vissuto a Genova, aveva fondato da un triennio la ‘Tierra Nuestra Latina’ per esportare ananas e altre prodotti ortofrutticoli in Europa.

Secondo un testimone, due killer a bordo di una moto lo hanno avvicinato dopo che aveva lasciato l’ambasciata e si stava dirigendo al suo pick up assieme alla fidanzata ecuadoriana: uno dei due motociclisti ha sparato con una pistola. Lui è morto, lei, la 26enne Toaquiza Lopez, è rimasta ferita.

Gli inquirenti hanno trovato almeno 20 bossoli di calibro 9. Il responsabile della polizia ha spiegato che è in corso una massiccia caccia all’uomo e allo stato non è ancora chiaro il movente.

“Salvatore potrebbe essere stato ucciso perché la sua attività dava fastidio a impresari del posto che esportano frutta – dice la mamma di Toaquiza -. Tre anni fa aveva rifiutato di fare una società con uno del posto. Mia figlia per fortuna sta bene, ha riportato solo una frattura cadendo”. Toaquiza, a detta della madre, è in ospedale sotto protezione della polizia: “Nei prossimi giorni proverò a convincere la diplomazia a mettere mia figlia su un aereo per farla tornare a Genova. Se non sarà così andrò io da lei”.

Lo scorso 14 maggio era scomparso in Costa Rica un altro imprenditore italiano, il cinquantenne romano Stefano Calandrelli, ritrovato poi morto il 21. Si era trasferito in Centro America da oltre 20 anni. Il suo corpo era stato trovato sotto un ponte a San Josè.