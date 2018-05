Blitz al Palazzo di cemento di Librino, saltano fuori droga e armi

Catania: cocaina nascosta sotto un tombino, i cani la fiutano. Fucile e pistola in casa, arrestato un giovane in viale Moncada. FOTO

CATANIA – La polizia di Catania ieri ha passato al setaccio la zona del “Palazzo di cemento”, nel rione Librino, che continua ad essere una fiorente piazza di spaccio, svolgendo perquisizioni domiciliari e posti di blocco.

I cani Vite e Maui in viale San Teodoro, proprio di fronte al Palazzo di cemento, all’interno di un tombino hanno fiutato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente; sollevato il coperchio, gli agenti hanno trovato 128 involucri contenenti marijuana e 78 involucri con cocaina.

In tarda serata, perquisendo la casa del ventunenne Giuseppe Schillaci, in viale Moncada, in un sottoscala condominiale i poliziotti hanno poi scoperto una doppietta calibro 12 con canne mozzate e calciolo modificato e un revolver calibro 40 Smith e Wesson, con relative munizioni. Il ragazzo è stato arrestato e condotto nel carcere Piazza Lanza.

Infine nel corso dei posti di blocco sono state identificate oltre 100 persone, controllati 80 veicoli, elevati 28 verbali al codice della strada, sequestrati 3 veicoli e ritirate 2 carte di circolazione.