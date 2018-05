CATANIA – Trema la terra sull’Etna. Stamattina, tra 11.30 e le 12.30, è stato registrato uno sciame sismico di una decina di scosse. L’ultima di magnitudo 3.2, con epicentro a Milo, a circa 16 chilometri di profondità.

Il terremoto è stato avvertito e ha provocato paura tra gli abitanti, ma non risultano danni o feriti. Tremori e boati si sono comunque diffusi in un raggio di 20-30 chilometri, in particolare nella zona tra tra Giarre, Sant’Alfio, Milo e Zafferana Etnea.