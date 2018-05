Picchia moglie incinta davanti ai figli: arrestato 25enne nel Catanese

CATANIA – Un 25enne è stato arrestato nel Catanese da carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania per maltrattamenti in famiglia aggravati.

Dalle indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, una 19enne, è emerso che l’uomo oltre a sottoporla a vessazione l’avrebbe aggredita fisicamente, davanti ai loro figli di due anni e sei mesi, senza curarsi del fatto che la giovane era incinta del loro terzo figlio, che non ha perduto. Il 25enne è stato arrestato e condotto in carcere.