Droga nascosta nella cassetta della posta

Catania . Spacciava cocaina in piazza Machiavelli, in manette un 24enne

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 24enne Salvatore Palazzo per spaccio di droga. Nella zona conosciuta come dai catanesi come San Cosimo, i militari hanno notato il giovane pusher muoversi con eccessiva “disinvoltura” tra la via Damiano e piazza Machiavelli dove, uno alla volta, riceveva i clienti.

Osservandone attentamente tutti i movimenti, cogliendo il momento opportuno, l’hanno bloccato e perquisito, trovandogli addosso 200 euro in contanti e alcune dosi di cocaina che stava per piazzare. E’ stato trovato anche nascosto all’interno di una cassetta postale un ovetto di plastica contenente altre dosi di cocaina.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.