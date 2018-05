Ciclista catanese pestato da energumeno: “Gli automobilisti ci odiano a morte”

CATANIA – Picchiato da un energumeno che gli ha rotto il timpano e spaccato lo zigomo. Un ciclista catanese, Claudio Maria Fusto, ha raccontato sui social l’episodio di violenza che è stato costretto a subire sulla strada provinciale 15, all’altezza di Ponte Barca a Paternò.

“Ero indeciso se pubblicare quello che mi è successo martedì scorso – spiega -, ma alla fine preferisco farlo, per l’amore nei confronti di questo sport. Noi de ‘Il pedale nel cuore’ da qualche anno abbiamo cercato di sensibilizzare l’animo di molti sul rapporto ciclista-automobilista. E proprio a noi è successo questo: un signore a bordo della sua Multipla ci ha sorpassato gridando delle frasi ingiuriose per poi tagliarci la strada e intimarci di fermarci. Noi eravamo in 4 e abbiamo fatto finta di niente”.

Stessa scena cento metri dopo. “Stavolta ha cercato di farci cadere. Ne è nato un battibecco senza fine e da parte sua sono volate parolacce. Poi se ne è andato, ma qualche minuto più tardi io sono rimasto indietro rispetto ai miei amici e me lo sono ritrovato a fianco. Prima ha minacciato di ammazzarmi, poi mi ha buttato giù. E’ sceso dalla macchina per darmi un pugno in faccia, procurandomi la rottura del timpano, la lesione dello zigomo e il taglio del sopracciglio”.

Ma per il ciclista “la ferita più grande è quella nel mio animo. In questi giorni sto provando a pedalare, ma la bici non m’incanta più, ho la nausea. So che la colpa di tutto questo non è solo dell’automobilista, ma di tanti altri ciclisti che purtroppo pedalando a volte in modo sbagliato e al centro della strada provocano questo tipo di odio. Mettici i social e il virus dell’odio che c’è nell’aria porta a questo tipo di situazioni. Ma questo non giustifica quello che mi è accaduto”.