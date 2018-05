C’è pure Catania nell’accordo ‘Salvimaio’

di Emanuele Grosso . La storia di un vino siciliano propiziatorio e di una promessa del leader della Lega: “Se troviamo l’intesa con i 5 stelle me lo scolo tutto”

CATANIA – Si sono incontrati all’ultimo Vinitaly. Fabio, quarantenne (ancora per poche ore) di Piazza Armerina, produttore di vini a Randazzo. Matteo, milanese di 45 anni, leader di un partito ultimamente piuttosto in voga.

Da tre anni il primo dei due, che di cognome fa La Licata, ha messo in commercio il suo rosso doc, che ha chiamato “L’accordo”. “E’ un riferimento musicale – racconta -, ma quando all’inaugurazione del Vinitaly ho saputo che Salvini e Di Maio erano lì, in cerca per l’appunto di un accordo, mi è venuta l’idea di abbordarli e fotografarli assieme al nostro vino”.

Peccato che i due si siano evitati per tutta la giornata. “Nel tardo pomeriggio – prosegue Fabio, che guarda caso è grillino – sono riuscito a beccare Salvini. Gli ho mostrato la bottiglia dicendogli che se lui era lì per trovare l’accordo, noi lo avevamo già pronto. Lui ha guardato l’etichetta e ha risposto ‘Ma è geniale! Dai, facciamo una foto’, mentre decine di persone intorno fotografavano me, mia moglie Concetta e Salvini col vino nel mezzo”.

Al momento dei saluti i due si sono scambiati una bottiglia in regalo e una promessa. “Ti giuro che se trovo l’accordo me la scolo tutta”, ha garantito il capo della Lega.

“Lì vicino – aggiunge La Licata – c’era il presidente del Veneto Zaia, a cui Salvini ha mostrato la bottiglia divertito. Proprio in quel momento è stato ripreso dal TG1 (GUARDA IL VIDEO). Inoltre una settimana dopo sul profilo facebook del leader della Lega è apparsa la foto di lui e Zaia con L’accordo in mezzo, un lombardo e un veneto che brindano con un vino catanese. Insomma, abbiamo sperato di essere il vino che avrebbe propiziato un patto di governo e forse ci siamo riusciti, quindi possiamo dire che l’Etna ha giocato un ruolo nella ricerca dell’accordo”.