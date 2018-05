Catania, il b&b era un albergo

La struttura in centro storico aveva 6 stanze invece delle 4 consentite. All’interno dipendente in nero pagata 2,65 euro l’ora

CATANIA – La Polizia di Catania nei giorni scorsi ha controllato diverse strutture ricettizie, a carattere imprenditoriale e familiare, la cui conduzione, in molti casi, non è risultata in linea con le norme di pubblica sicurezza o con quelle tributarie e fiscali.

Un caso emblematico, quello di un bed and breakfast del centro storico nel quale, nonostante fosse stata autorizzata l’attività di affitto di quattro camere, erano, invece, disponibili sei alloggi, tanto da consentire al titolare di pubblicizzare il proprio esercizio come “albergo”.

Oltre all’evasione fiscale e all’abusiva conduzione della struttura, durante i controlli è emersa anche la presenza di una lavoratrice priva di contratto (e quindi priva delle più elementari garanzie di legge quali, per esempio, il diritto al giorno di riposo settimanale), che percepiva una paga di appena 2,65 euro l’ora. Sono state riscontrate anche criticità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Denunciato il titolare.

In totale, sono 15 le strutture ricettizie per le quali è stata accertata l’attività di affitto “in nero”. Controllata la posizione di una donna che aveva affittato, da oltre dieci anni, un’intera palazzina “in nero”.

Sono stati seguiti controlli a detenuti domiciliari e agli arresti domiciliari ed è stata dimostrata anche l’indebita assegnazione di un alloggio popolare, subaffittato a una terza persona dal non più “legittimo” titolare che ne disponeva di un altro.