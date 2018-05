Rubano dal tir in sosta in autostrada

MESSINA – Sono scattate le manette stanotte per i catanesi Alfio Tomaselli, di 38 anni, e Francesco Patrocelli, di 36. L’arresto è opera dei poliziotti della Polizia Stradale di Messina che, da giorni, erano sulle tracce degli autori di numerosi furti messi a segno nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Tremestieri e l’area di servizio Agip di Divieto.

Il modus operandi dei malviventi si ripeteva a ogni colpo: a esser presi di mira mezzi pesanti adibiti al trasporto di merce in sosta per il previsto tempo di riposo, di cui i ladri approfittavano, agendo indisturbati, per fare razzia di prodotti di ogni genere.

Stanotte il mezzo preso di mira era un autotreno in sosta sulla rampa che collega la chiocciola del porto di Tremestieri all’area di servizio “On the Run”. Avevano tagliato il telone laterale del camion scaricando una pedana di merce di 113 colli di cui 13 erano stati già caricati su un Fiat Doblò.

Sorpresi dai poliziotti i ladri hanno tentato la fuga: il primo, Tomaselli, è stato inseguito e bloccato sulla Ss 114; il secondo, Patrocelli, è stato arrestato dopo una breve colluttazione.

I due arrestati, entrambi pregiudicati, sono stati trattenuti in attesa di rito direttissimo. Proseguono le indagini per individuare eventuali e ulteriori responsabilità.