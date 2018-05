In manette il catanese specializzato nella truffa dello specchietto

CALTANISSETTA – I poliziotti di Caltanissetta hanno arrestato Francesco Fiasché, pregiudicato catanese di 26 anni, poiché colto in flagrante nella truffa aggravata ai danni di un pensionato nisseno.

Stamattina due equipaggi sono intervenuti in via Ernesto Vassallo, dove era stata segnalata la cosiddetta truffa dello specchietto. Un anziano con la propria Renault Clio era stato affiancato da una Lancia Ypsilon condotta da un giovane, che lamentava di aver subito la rottura dello specchietto della propria auto per colpa di una manovra maldestra dell’anziano e chiedeva di essere risarcito.

Il pensionato, nonostante non fosse molto convinto di aver arrecato il danno, ha spiegato di non avere la somma di denaro richiestagli e di doversi recare presso lo sportello bancomat del proprio istituto di credito per prelevarla. Il proprietario della Lancia si è offerto quindi di accompagnarlo e insieme sono andati in banca.

I due sono stati intercettati dagli agenti quando hanno fatto ritorno in via Vassallo. Perquisendo la Lancia Ypsilon i poliziotti hanno sequestrato un’altra ingente somma di denaro, probabile provento di analoghe truffe. Sul conto del Fiaschè, che annovera numerosi precedenti penali per analoghi episodi di truffa, gravano diversi provvedimenti di divieto di far ritorno in diversi comuni siciliani a causa della sua condotta.