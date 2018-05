Adrano, beccati con la cocaina nell’auto

In tre fermati per un controllo, uno è minorenne. In casa di uno loro trovata anche della marijuana

CATANIA – Tre persone, tra cui un 17enne, sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché sorprese a trasportate in auto circa 200 grammi di cocaina. Sono Vito Liotta, di 20 anni, Mario Lucifora, di 30, e S.D.

L’auto con a bordo i tre, una Opel “Meriva”, è stata fermata per un controllo dagli agenti del commissariato di Adrano e della Squadra Mobile di Catania ad Adrano, in contrada Roccazzella, nei pressi dello svincolo della Strada Statale 284. La droga era custodita dal minorenne in una busta in cellophane per alimenti.

Durante una perquisizione nell’abitazione di Liotta gli agenti hanno trovato due sacchetti contenenti complessivamente circa 330 grammi di marijuana e 10 confezioni contenenti poco meno di 11 grammi della stessa sostanza stupefacente che erano nascoste nel vano del contatore della luce e in un incavo del muro adiacente le scale di ingresso dello stabile dove abitava.

Nel suo garage c’erano circa 4,5 grammi di sostanza utilizzata da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento Liotta e Lucifora sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza. Il minorenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza.