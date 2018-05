A Palermo arriva la nave della legalità. “La mafia non può durare in eterno”

Anniversario stragi di Capaci e via d’Amelio . A bordo mille ragazzi partiti da Civitavecchia. Il presidente della Camera, Fico: “Investimenti nelle scuole per la formazione”. Maria Falcone: “Continuiamo a coltivare la speranza”

PALERMO – E’ arrivata al porto di Palermo la Nave della legalità con a bordo i mille ragazzi che hanno viaggiato tutta la notte partendo da Civitavecchia dopo il saluto del capo dello stato Sergio Mattarella. Ad accoglierli il presidente della Camera Roberto Fico, la presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il vicepresidente del Csm Giuseppe Legnini.

I ragazzi sono scesi dalla nave srotolando un manifesto con i volti e i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e via d’Amelio. Ieri sera nel corso degli incontri con gli studenti sulla nave è intervenuta Claudia Loi, sorella dell’agente delle scorta Emanuela, che ha ribadito quanto siano importanti iniziative come queste a sostegno della legalità cosicché non debba più essere necessario morire per difendere certi valori.

“Questa mattina la sensazione è incredibile. Mi ricordo quel pomeriggio di tanti anni fa, avevo quasi 18 anni – ha detto il presidente della Camera Roberto Fico -. Ero a casa e mi arrivò la notizia dell’uccisione di Falcone e di tutta la scorta. Fu un momento che scosse l’Italia e mi ricordo che rimasi molto colpito. Il fatto che io sia in politica come terza carica dello Stato deriva anche da quella sensazione. Ogni governo e ogni Parlamento devono avere come priorità la lotta alla mafia. Nel nostro Paese la mafia esiste, noi dobbiamo sconfiggerla definitivamente, sia con i provvedimenti antimafia sia con gli investimenti alle scuole per la formazione e l’educazione. La mafia non può durare in eterno. I molti ragazzi qui presenti sono il futuro”.

“L’abitudine all’insabbiamento è qualcosa che dobbiamo definitivamente interrompere. Deve esserci una verità definitiva. Ogni nuova legislatura non può prescindere dal parlare di mafia e dall’avere una legislazione aggiornata in materia. Così come non può fare a meno di investimenti strutturali in scuole per la formazione. Senza tutto questo un governo non va da nessuna parte”, ha concluso Fico.

“Gli insegnanti ci permettono di far camminare le idee di Giovanni sulle gambe di tanti giovani e ci danno la speranza che ce la possiamo fare – ha dichiarato la presidentessa della fondazione Falcone, Maria Falcone -. Non abbiamo ancora vinto le mafie. E le notizie degli ultimi giorni ci danno la consapevolezza che esiste una mafia silente. Vogliamo continuare a coltivare la speranza”.

“In questi anni è stato fatto un lavoro rilevantissimo, accertando una parte di verità sulle stragi – ha ricordato il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini parlando con i giornalisti prima dell’inizio della manifestazione dall’aula bunker di Palermo -. L’impegno di ciascuno dei magistrati e degli uffici è cresciuto su vari temi, dalle misure di prevenzione alle baby gang. Bisogna tenere alta l’attenzione ed esprimere sostegno a magistrati e forze dell’ordine. Sulle stragi un altro pezzo di strada va fatto e va fatto fino in fondo”. A chi gli chiedeva della sentenza sul Borsellino Quater, Legnini ha risposto: “Siamo in attesa del deposito di quella sentenza. Bisogna accertare tutta la verità, ne hanno diritto le vittime e i familiari”.

Toccante anche il post su Facebook dell’ex presidente del Senato ed esponente di Leu, Pietro Grasso: “Caro Giovanni, il tempo passa, passa eccome. Me ne accorgo guardando questa foto: eravamo a Roma, nei primissimi mesi del ’90, lavoravamo assiduamente a una strategia complessiva per combattere la mafia e le sue ramificazioni nella società, nella politica, nell’imprenditoria. Il tempo passa, è vero. 26 lunghissimi anni nei quali ci sei mancato tantissimo come uomo, come amico, come collega. Molte volte ci siamo sentiti persi senza di te”.

“Una cosa però – aggiunge Grasso – ha sconfitto i 500 kg di tritolo che usarono per uccidere te, Francesca, Vito, Rocco, Antonio: brilla negli occhi delle migliaia di cittadini, soprattutto giovani, che oggi ti ricordano, che hanno appreso da te cosa significhi credere nella legalità, impegnarsi per essa sempre e comunque, anche quando tutto sembra impossibile. Molti non erano neanche nati nel 1992, eppure sono qui. Loro hanno capito, Giovanni. Sono loro gli uomini e le donne sulle quali camminano ogni giorno le tue idee”.