Segretaria di Cuffaro all’Antimafia. M5s: “Inciucio Pd-Fi per escluderci”

PALERMO – Luisa Lantieri, parlamentare regionale del Pd, è stata eletta alla carica di vicepresidente vicario della commissione Antimafia all’Ars, che ha eletto un’altra vicepresidente, Rosanna Cannata, di Forza Italia.

La Lantieri, nuova vice di Claudio Fava, nella scorsa legislatura è approdata all’Ars con Grande Sud, per poi passare con la maggioranza di Rosario Crocetta e ricandidarsi infine con il Pd. Anni fa ha fatto parte dello staff di Totò Cuffaro.

“L’ennesimo inciucio del Pd con la maggioranza tiene fuori il M5s dall’ufficio di presidenza della commissione Antimafia. È chiaro che siamo una forza politica scomoda, che fa paura”, commentano i deputati 5 stelle. “Per la commissione guidata da Fava non si è tenuto conto della composizione del Parlamento – dicono Roberta Schillaci e Antonio De Luca, componenti della commissione -, la forza politica nettamente più votata in Sicilia viene lasciata fuori dalla porta dall’ennesimo scambio di favori tra Pd e maggioranza, cosa che ha portato, tra l’altro, all’elezione di Miccichè e a garantire tra Pd e maggioranza vicendevoli sponde nel corso di questa legislatura”.

“Si è preferito dare la vicepresidenza all’ex segretaria di Cuffaro, nel segno di una pericolosa continuità col passato, piuttosto che assecondare la volontà dell’elettorato. È un’azione a dir poco intollerabile, specie in un momento in cui la guardia contro i fenomeni mafiosi e corruttivi deve essere più alta che mai, come il caso Montante deflagrato in questi giorni testimonia ampiamente. La votazione di oggi – concludono i deputati – rappresenta l’ennesima occasione sprecata da parte di questo Parlamento che se non cambierà mentalità non potrà di certo garantire ai siciliani un futuro libero da ombre. La commissione antimafia poteva e doveva partire sotto i migliori auspici, ma dopo la mancata elezione all’unanimità del suo presidente, oggi ha compiuto l’ennesimo passo falso”.