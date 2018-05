Catania, due arresti per spaccio

Sorpresi a vendere cocaina, crack e marijuana in via Zia Lisa e in via delle Finanze: due giovani in manette

CATANIA – La scorsa notte la Polizia di Catania ha arrestato Alessandro Tosto, 24 anni, per spaccio di droga. E’ stato beccato in via Zia Lisa in possesso di 14,6 grammi di cocaina e di 2,8 grammi di crack. Il pm ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

Sempre per spaccio, è finito in manette il gambiano Ousmane Sen, 22 anni. Ieri sera gli agenti, durante un controllo in via delle Finanze, hanno notato due giovani extracomunitari che, alla vista dell’auto di servizio, si sono immediatamente allontanati.

Uno di loro, però, è stato raggiunto e bloccato: con sé aveva alcuni involucri in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 60 grammi. Il giovane, pertanto, è stato condotto in questura e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.