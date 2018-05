Pellegrino lancia una nuova moneta: “Catania si salverà col grano dell’Etna”

CATANIA – “Catania versa in condizioni drammatiche, è praticamente in ginocchio, piegata dal malgoverno dell’amministrazione Bianco. Serve una svolta, che può arrivare solo da chi è fuori dalla logica dei partiti e distante dalle lobby e dai giochi di potere”. Così Riccardo Pellegrino, aspirante sindaco di “Un cuore per Catania”, si è rivolto alla sala del Romano Palace per la partenza della campagna elettorale

Accanto al candidato sindaco, gli assessori designati: Giacomo Dugo, Enrico La Delfa e Fabio Ursino. Assente per motivi familiari Daniele Rizzo.

“Il nostro – ha rivendicato Pellegrino – è un progetto in discontinuità con il passato, con qualunque amministrazione precedente, sia di centrodestra che di centrosinistra. Catania ha bisogno di un sindaco che rappresenti anche la città che è stata abbandonata. Io voglio essere anche il sindaco dei cosiddetti quartieri popolari abbandonati dalle Istituzioni e che patiscono maggiormente la crisi. Vogliamo puntare su misure mirate come buoni pasto comunali alle famiglie con reddito zero, sostegno a madri nubili e padri separati e agevolazioni alle famiglie indebitate. Con il social housing e il mutuo sociale renderemo meno drammatica l’emergenza abitativa”.

Proseguendo nell’illustrazione delle linee generali del suo programma per Catania, Pellegrino ha spiegato che alla questione bilancio è legato il futuro della città. “Dopo tutte le bocciature subite dalla vecchia amministrazione da parte della Corte dei Conti, è il tema più delicato da affrontare. Dovremo migliorare la distribuzione dei fondi nei capitoli di bilancio, riportando le scelte sulla via dei diritti e non dei privilegi. Dovranno poi essere accertati i debiti e i crediti comunali, verificandone l’esigibilità”.

In quest’ottica si inquadra uno dei punti cardine del progetto di “Un cuore per Catania”: l’introduzione di una moneta complementare, “Il grano dell’Etna”, che “prevede tra l’altro la realizzazione di una banca municipale che farà da cassaforte e da catalizzatore per tutte le entrate comunali. La nuova moneta – ha aggiunto l’aspirante sindaco che guiderà anche la lista al consiglio comunale – stimolerà i consumi di prossimità, darà una rinnovata immagine al commercio nel centro storico e nei negozi convenzionati, porterà il turista e il cittadino a incrementare i consumi locali, migliorando sia le casse cittadine che il risparmio per le imprese”.