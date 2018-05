Catania, ancora mariti violenti

CATANIA – Due catanesi sono stati arrestati ieri per violenza in famiglia. Il pregiudicato catanese B. P. è stato fermato dalla polizia a Librino, dove durante una lite ha aggredito pesantemente la moglie e il figlio. In considerazione delle numerose denunce presentate negli anni precedenti, sempre a causa dei maltrattamenti subiti dalla sua famiglia, i poliziotti lo hanno portato in questura; quindi è finito agli arresti domiciliari, in luogo diverso dalla casa in cui viveva.

A San Cristoforo è stato arrestato il pluripregiudicato catanese C. R.. Intorno alle 11 una donna si è presentata al commissariato raccontando le violenze da parte del marito. L’uomo è stato rintracciato e portato nel carcere di Piazza Lanza.