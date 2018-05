CATANIA – Riunione di lavoro stamane alla St di Catania tra il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e i vertici dell’azienda di microelettronica. Un appuntamento senza riflettori e senza telecamere. Ad accogliere Musumeci, nella sede della Zona industriale, c’erano Carmelo Papa, amministratore delegato e direttore generale, e Francesco Caizzone, general manager. Nel corso dell’incontro ristretto, protrattosi per oltre un’ora, sono state illustrate al governatore le strategie di crescita della importante azienda (che occupa in Sicilia oltre quattromila unità), gli investimenti nella ricerca e la conquista di nuovi mercati non solo europei. “La St ė una eccellenza che fa onore a Catania e alla nostra Isola – ha commentato alla fine dell’incontro il presidente della Regione – ed è per questo che abbiamo concordato con la direzione di fissare per settembre una giornata di lavoro qui nella sede aziendale con la Giunta regionale al completo. Capire come la St possa essere di stimolo e di sostegno alle piccole e medie imprese siciliane è un nostro preciso dovere, oltre che una straordinaria opportunità”.