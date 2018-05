Catania, Bianco va all’attacco: “Pogliese è un irresponsabile”

E’ la domenica di Enzo Bianco. Il sindaco uscente sceglie di aprire la sua campagna elettorale nello storico cinema Odeon, davanti ai sostenitori e ai politici che supportano la proposta civica. Li ascolta tutti prima di salire sul palco per raccontare lo storytelling della sua Catania “presa letteralmente al buio” e “rilanciata sul piano nazionale e internazionale”. Un viaggio a ritroso nel tempo per spiegare quello che è stato fatto dalla sua amministrazione negli ultimi cinque anni e per raccontare ciò che ha in mente nella sua visione di città fino al 2023.

Per la prima volta, però, Bianco cambia strategia politica, sceglie di mettere da parte l’aplomb che lo ha sempre contraddistinto, per passare all’attacco puntando gli avversari che tentano di scalzarlo dalla poltrona di primo cittadino di Catania, accendendo così i toni di una vigilia del voto, fino ad oggi, un po’ troppo soft all’ombra dell’elefante.

“Di Abramo (candidato indipendente, ndr) non ho nulla da dire, si avvicina e si allontana da noi a giorni alterni, a seconda di quello che gli suggeriscono i suoi consiglieri (rivolto a Idonea e Spadaro, ex sostenitori della giunta Bianco, ndr). Non saprei a quale Emiliano Abramo rivolgermi”. E continua: “Di Pellegrino, ovviamente, non parlo. Il candidato dei grillini? Non lo conosco, ma sembra poca roba”.

Bianco fa una pausa, prende fiato e mira dritto al suo competitor più forte: “Voglio dire a Salvo Pogliese che io non bisogno che qualcuno garantisca per me, perché i catanesi sanno chi sono. Accanto a lui, invece, ho visto una pletora di persone, in larga parte assessori della giunta Stancanelli o anche vecchi dirigenti delle giunte precedenti. Oggi dico, con serenità, che io non ho a che fare con Pogliese e la sua giunta, ma il mio vero avversario e il regista delle operazioni è Raffaele Stancanelli”. Davanti a lui in prima fila i renziani Valeria Sudano e Luca Sammartino, la deputata Ue Michela Giuffrida, il sindaco di Militello Giovanni Burtone, i dem Concetta Raia e Giuseppe Berretta. In prima fila anche gli assessori designati Gianluca Costanzo, Ersilia Severino e Antonio Mannino e l’attuale assessore alla Cultura, Orazio Licandro, animatore della lista “i progressisti”.

Bianco riavvolge il nastro, snocciola gli appunti presi in questi mesi di campagna elettorale. “Pogliese mi fa una colpa, non mi accusa di molto altro, se non quella di essere stato sindaco di Catania per 30 anni, ma evidentemente ha una concezione della matematica un po’ insufficiente, potrebbe essere rimandato a settembre si diceva una volta” ricordando le giunte di centrodestra (Scapagnini e Stancanelli) che dal 2000 al 2013 hanno ininterrottamente governato Catania.

“Quando lui (Pogliese, ndr) era un dirigente del Fronte della Gioventù, quella formazione di estrema destra poco poco in odore di post fascismo – spiega alla platea – c’erano 100 mila catanesi che hanno messo la loro firma e il loro nome e cognome per dire Bianco non te ne andare, i catanesi mi hanno scelto anche nel 2013 quando sono stato eletto al primo turno. E sapete perché mi hanno votato? Perché ho dimostrato, pur non avendo segreterie e non facendo ricevimento, che io il sindaco lo so fare, so difendere gli interessi della mia città”.

E per concludere con la stoccata, prima di riprendere il racconto del programma elettorale. “Non avrei fatto questo intervento se non avessi sentito quello che ha detto ieri Salvo Pogliese (durante la sua apertura di campagna elettorale alle Ciminiere, ndr) e siccome a dispetto del motto biblico ‘porgi l’altra guancia’ ho terminato le guance da porgere ho il diritto di rispondere e di affermare dal profondo del cuore: onorevole Pogliese, trovo estremamente imprudente, leggero, irresponsabile candidarsi a guidare la città di Catania mentre si è sotto processo, non sotto indagine, per il reato di di peculato” scandisce tra gli applausi della platea.

“Lui con noi non si sarebbe candidato neanche al consiglio di quartiere – sottolinea – Fra tre mesi o la massimo quattro, quando arriverà la sentenza, se malauguratamente fosse eletto sindaco, dovrà farsi da parte perché sospeso per 18 mesi da suo incarico perché non esiste alcuna città in Italia in cui un sindaco, condannato in primo grado per reati molto meno gravi, non abbia rassegnato correttamente le proprie dimissioni. E noi cosa dovremmo fare, tornare a nuove elezioni?”. Il pranzo della domenica è servito.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti