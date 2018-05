PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno denunciato un 42enne per furto aggravato. Con il volto coperto da un passamontagna e armato di palanchino e giravite, ha forzato la saracinesca di un garage di via Coniglio per rubare attrezzature e materiali vari da piazzare successivamente nel mercato nero. A coglierlo sul fatto l’equipaggio di una gazzella.