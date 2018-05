GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 53enne catanese Filippo Greco in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal tribunale di Torino: condannato dai giudici per il concorso in falsità materiale e ricettazione, reati commessi a Druento (TO) nel 2005, dovrà espiare un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare.