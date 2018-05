Lectio magistralis di Tajani nella facoltà di Scienze politiche, l’eurodeputato La Via (Ppe): “Utilizzare le risorse europee per sviluppo e occupazione al Sud”

CATANIA – “L’Europa guarda con attenzione al Sud Italia: l’impegno ribadito oggi ai microfoni dei giornalisti dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani è un ulteriore tassello della politica europea che si spende per il territorio”. Lo afferma in una nota l’eurodeputato Giovanni La Via.

”Il presidente – ha continuato – ha annunciato lo stanziamento di fondi importanti destinati alle infrastrutture e all’innovazione, come i fondi che ‘non sono stati utilizzati dalle regioni, arrivando a più di 11 miliardi e aggiungendo i fondi del piano Junker, i fondi della Cassa depositi e prestiti, della Banca Europea per gli Investimenti, chiedendo ai fondi pensioni di intervenire, chiedendo anche a banche private di intervenire per arrivare a 29 miliardi e realizzare infrastrutture in tutto il Sud. Due aspetti cardine per dare impulso all’economia e sui quali si misura la differenza tra un’Italia più forte, il Nord, e una più debole e carente, il Sud”.

”L’Europa dunque c’è. Le risorse ci sono, è stato detto, e sta ai siciliani – ha proseguito La Via – essere capaci di utilizzarle per invertire la tendenza e tornare ad essere siciliani competitivi ‘in Sicilia’, con le enormi potenzialità che la nostra terra offre. Non si tratta solo di spendere i soldi ma di investirli con strategia e intuito per creare nuovo sviluppo e occupazione”.

”Ringrazio Tajani ha concluso l’europarlamentare – per la sua presenza a Catania per la lectio magistralis nella facoltà di Scienze politiche: un’Europa più vicina e comprensibile ai cittadini è un altro degli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere. Perché l’Europa non è solo burocrazia, ma il luogo dove si dibatte e si decide dei temi più importanti che riguardano la vita e il futuro di tutti i cittadini europei”.