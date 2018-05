Lentini, preso il ladro seriale

SIRACUSA – Undici furti messi a segno tra settembre scorso e marzo. I carabinieri hanno arrestato Gaetano Palermo, 37enne di Lentini. In particolare 5 furti in istituti scolastici, due presso sedi di associazioni di volontariato e 4 in abitazioni private.

I militari sono risaliti a Palermo grazie ai filmati degli impianti di videosorveglianza e ad alcune impronte lasciate durante i furti. Sempre uguale il modus operandi: con il volto coperto e utilizzando strumenti da scasso, si introduceva all’interno del locale facendo razzia, allontanandosi con apparente indifferenza tra i passanti. In occasione di uno dei furti ai danni di un istituto scolastico avrebbe agito con la complicità di un minorenne. La refurtiva rubata ammonta a circa 4 mila euro.