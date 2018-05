La favela di via Passo Gravina

CATANIA – Durante un controllo in via Vincenzo Monti (angolo via Passo Gravina), dove i residenti avevano segnalato la presenza di una baracca abusiva abitata da alcune persone, la polizia di Catania ha trovato una struttura fatiscente. Ci vivevano 7 romeni, senza i minimi requisiti di abitabilità e in disastrose condizioni igienico-sanitarie, senza luce né acqua.

Si tratta di tre minorenni (il più grande ha 11 anni) e 4 adulti (tra questi due pregiudicati e un sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). La baracca era in condizioni di totale abbandono (con insetti ed escrementi), diroccata e pericolosa per l’incolumità delle persone, che sono state invitate a lasciarla immediatamente. Gli adulti sono stati denunciati per invasione e occupazione di terreni e strade pubbliche.

Controlli anche per 4 cittadini mauriziani, entrati diversi anni fa nel territorio nazionale con un visto di turismo e rimasti in Italia clandestinamente: tutti e quattro sono stati indagati e verranno espulsi.

Infine, con l’aiuto degli operatori Enel, sono stati eseguiti controlli per la repressione dei furti di energia elettrica nelle zone di Picanello e Borgo: indagate due persone che avevano manomesso il contatore; in un caso, addirittura, i poliziotti hanno accertato che il contratto di fornitura di elettricità era intestato a una persona deceduta nel 2015.