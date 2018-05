PALERMO – I carabinieri hanno arresto un uomo di 38 anni che ha picchiato il suocero ieri sera in via Parrini a Palermo.

La vittima è stata trasportato all’ospedale Villa Sofia ed è ricoverato in gravi condizioni. E’ stato colpito ripetutamente al volto. Sono in corso indagini per accertare i motivi dell’aggressione. Il genero si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.