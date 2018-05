Clochard picchiato a Palermo

PALERMO – Un clochard del Bangladesh di 24 anni è stato colpito a calci e pugni mentre dormiva in via Puglisi Bertolino non distante da piazza Sturzo a Palermo.

Gli aggressori lo hanno bloccato e hanno cercato di rubare i pochi spiccioli che aveva in tasca. Il branco, formato da tre giovani, ha messo a soqquadro il giaciglio e le povere cose conservate in alcuni sacchetti di plastica.

Il senza tetto è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico dove si trova ricoverato con il volto tumefatto. I medici hanno chiamato gli agenti di polizia che stanno indagando per risalire ai balordi.