Beccati con mezzo chilo di cocaina

CATANIA – I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato nel quartiere Picanello di Catania oltre 500 grammi di cocaina arrestando il settantenne G.S. , D.L.S.O. , 42 anni, e R.F., 46 anni.

Sono stati sequestrati anche una pistola giocattolo, senza tappo rosso, e una grammo di marijuana. Un minorenne coinvolto nell’operazione è stato segnalato alla procura per i minori.

Due dei fermati sono stati bloccati all’uscita da un edificio in via della Primula con la droga nascosta in alcune buste di carta per generi alimentari. La cocaina sequestrata, destinata al mercato etneo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, circa 100.000 euro.