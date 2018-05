Gioca sul tetto e precipita: grave 14enne

PALERMO – Una ragazzina di 14 anni a Caccamo (Palermo) ieri è caduta dal tetto di un magazzino abbandonato, facendo un volo di 10 metri. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. Ha diverse fratture e i medici si sono riservati la prognosi.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza era in compagnia di alcuni amici in via del Carmine, quando ha deciso di salire sul tetto. A quel punto la copertura in plexiglass di un punto luce ha ceduto e la ragazzina è precipitata. Indagini sono in corso dei carabinieri.