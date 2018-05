Palermo, infermiere preso a pugni

PALERMO – Un infermiere di 45 anni del reparto di Oncologia dell’ospedale Civico di Palermo ieri sera è stato aggredito dal parente di un paziente. L’aggressore gli ha sferrato un pugno al volto. La colpa non avere consentito l’ingresso in corsia perché era stato superato l’orario di visita.

Prima le urla, poi il colpo al volto sferrato davanti allo sguardo di un bimbo tenuto per mano dal parente andato in escandescenza. L’infermiere è stato portato al pronto soccorso. Qui i medici hanno refertato un trauma facciale. Sono in corso indagini della polizia per risalire all’aggressore.