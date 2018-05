Minaccia di far esplodere palazzina

CATANIA – La Polizia di Catania ha fermato in tempo un uomo, che spaventava i vicini con continue minacce, trovato in casa con cinque bombole acquistate per far saltare in aria la palazzina dove risiedeva nel quartiere di Nesima.

Gli agenti, dopo aver appreso dell’imminente pericolo corso dai condomini della palazzina dove viveva un uomo mentalmente instabile che in più occasioni aveva manifestato minacce di morte ai vicini di casa, si sono recati sul posto.

Grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti, lo stabile è stato messo in sicurezza e l’uomo, un anziano signore in evidente stato confusionale, è stato affidato a personale sanitario per un trattamento sanitario obbligatorio.