CATANIA – La Street art d’autore approda a Catania con Emergence Festival – Festival internazionale di arte pubblica, alla settima edizione in Sicilia. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 maggio alle 10.45 nell’ex rimessa R1 Amt di via Plebiscito 747, per la presentazione ufficiale alla città. Dopo il progetto sui silos del porto firmato da artisti internazionali, Catania è considerata una delle capitali internazionali della Street Art.

Oggi Emergence Festival si scommette per una nuova importante tappa del progetto nato in collaborazione con l’azienda trasporti cittadina, l’Amt Art Project, che prevede la riqualificazione, attraverso l’arte pubblica, degli edifici che si trovano all’interno del parcheggio R1 di via Plebiscito, con artisti di fama internazionale come Sten Lex, Etnik, Guè, Ruce e Pao.