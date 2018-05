Società on line evade Iva per tre milioni

SIRACUSA – Una frode dell’Iva per oltre tre milioni di euro è stata commessa, secondo l’accusa, da una società di Siracusa che opera nel commercio on line di prodotti elettronici di provenienza comunitaria. I funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli di Siracusa hanno accertato l’evasione relativa agli anni 2015, 2016 e 2017. I controlli hanno permesso di accertare che la ditta svolgeva l’attività commerciale in completa evasione d’imposta. Il responsabile è stato denunciato all’autorità giudiziaria.