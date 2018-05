In moto senza patente e assicurazione

CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia di Catania ha arrestato il pluripregiudicato Antonio Carmelo Caruso, 34 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. Il 34enne, in scooter con un’altra persona, anziché fermarsi all’alt intimato dai poliziotti di una volante nel quartiere San Leone, si è allontanato velocemente, nel tentativo di far perdere le loro tracce.

La manovra dei due motociclisti ha dato vita a un inseguimento, durante il quale i fuggitivi a folle velocità hanno messo in grave pericolo l’incolumità dei pedoni e degli automobilisti. In una curva il motociclo ha sbandato facendo cadere i due.

Con l’ausilio di altre volanti, i due fuggiaschi sono stati bloccati e identificati. Caruso era anche sprovvisto di patente, perché mai conseguita, e il mezzo è risultato privo di assicurazione per la responsabilità civile. Caruso è stato condotto in questura, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima.