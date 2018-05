Catturato in Germania “Ninu u paturnisi”

CATANIA – Un presunto esponente del clan Santangelo, Antonino Carbonaro, di 27 anni, di Adrano, detto “Ninu u paturnisi”, latitante del gennaio scorso, è stato catturato in Germania, a Colonia al termine di indagini congiunte del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania con il supporto di Europol.

Carbonaro era destinatario di mandato di cattura europeo per associazione per delinquere finalizzata al traffico, alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione, con l’aggravante di essere l’associazione armata e di aver commesso il fatto in nome e per conto del clan Santangelo, alleato della famiglia catanese Santapaola Ercolano, e per agevolarne le attività illecite.