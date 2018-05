Si dimenticano alunno in piazza Duomo, indagati due professori catanesi

Tornando da una manifestazione non si accorgono che manca un undicenne. Poi tentano di convincerlo a non dire niente ai genitori

CATANIA – Due docenti sono indagati a Catania per abbandono di minori. Nei giorni scorsi si è svolta una manifestazione nel centro storico alla quale hanno partecipato anche bambini delle scuole elementari e medie. Manifestazione che, di fatto, ha assunto le caratteristiche di una vera e propria gita scolastica.

Un pullman che portava una scolaresca ha fatto rientro dimenticando in piazza Duomo un bimbo di 11 anni. Confuso e spaventato ha cercato intorno a sé un volto amico, qualcuno che potesse aiutarlo; per fortuna una persona vedendolo in lacrime si è preso subito cura di lui e ha poi avvisato uno degli insegnanti.

Il professore si è precipitato con il suo scooter a prelevarlo. Durante il tragitto verso la scuola, dopo averlo rimproverato perché non aveva seguito il gruppo, si è premurato di raccomandare al bambino di non raccontare nulla ai genitori, poiché quello che era successo doveva essere un segreto tra loro due.

Il ragazzino invece una volta tornato a casa ha tirato fuori tutta la storia. Così padre e madre sono andati al commissariato Borgo Ognina per denunciare gli insegnanti.