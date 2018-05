Colto in flagrante mentre ruba climatizzatori da ex sede Asp (FOTO)

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 25enne catanese Piero Orazio Castro per furto. Dopo aver rotto il lucchetto del cancello d’ingresso e una delle porte dei locali della ex sede dell’Asp in via Galileo Galilei, ha portato via, con l’aiuto di un complice riuscito a fuggire, 6 climatizzatori e del materiale ferroso. A coglierlo sul fatto i militari di pattuglia che si erano accorti del cancello aperto e di un’auto sospetta parcheggiata fuori dalla struttura.